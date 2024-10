Frau im Tennengau tot aufgefunden: Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Adnet, Hallein – Eine 67-jährige Deutsche ist am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Adnet im Salzburger Tennengau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Die Tat dürfte unter Verwendung eines Messers von einer bisher unbekannten Person verübt worden sein. Die Fahndung läuft. Der Täter oder die Täterin war am Mittwochvormittag noch nicht gefasst. Der Tathergang und die Hintergründe zur Tat waren vorerst unklar.