Nach Tötung von 67-Jähriger im Tennengau: Sohn des Opfers festgenommen

Adnet – Nach dem Fund einer weiblichen Leiche am Dienstagabend in einem Wohnhaus in Adnet (Tennengau) hat die Polizei am Donnerstagabend den 31-jährigen Sohn des Opfers festgenommen. Wie Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA sagte, gilt der Mann als dringend tatverdächtig. Er soll bei seinen Vernehmungen widersprüchliche Angaben gemacht haben, die mit der Spurenlage am Tatort und den bisherigen Ermittlungserkenntnissen nicht in Einklang zu bringen seien.