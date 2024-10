Baby von eigenen Eltern aus Klinik entführt: Frühchen benötigt dringend medizinische Versorgung

Paris, Brüssel – In Belgien hat die Polizei eine landesweite Suche nach einem 17 Tage alten Baby gestartet, das am Montag aus einem Krankenhaus in der Nähe von Paris entführt worden war. Der am Dienstag veröffentlichte Aufruf enthält Fotos der 23 und 25 Jahre alten Eltern, die im Verdacht stehen, den Buben mit dem Namen Santiago entführt zu haben.