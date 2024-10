Nach schwerem Unfall im Einsatz: Sind Feuerwehrleute nicht ausreichend versichert?

Eine 18-jährige Feuerwehrfrau stürzt am Weg zum Ausrücken über eine Stiege, muss reanimiert werden und leidet bis heute an den Folgen. Die AUVA erkennt das aber nicht als Arbeitsunfall an – und verweigert ihr eine Rentenzahlung. Tirols Landesfeuerwehrkommandant Jakob Unterladstätter schlägt Alarm.