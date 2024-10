Ohne 24-Stunden-Betreuung geht es nicht!

Dieses wichtige Betreuungs-Modell braucht mehr Wertschätzung und neue Impulse.

Die 24-Stunden-Betreuung ist eine unverzichtbare Säule für die Pflege älterer Menschen in Österreich. Sie ermöglicht es vielen pflegebedürftigen Personen, weiterhin in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben, anstatt in eine stationäre Einrichtung wechseln zu müssen. Dadurch wird nicht nur das Wohlbefinden der Betroffenen gefördert, sondern auch die emotionale und physische Belastung der Angehörigen reduziert.

Personalsuche als Herausforderung

Doch das Modell der 24-Stunden-Betreuung steht vor neuen Herausforderungen. Viele Pflegekräfte, insbesondere aus Ost- und Südosteuropa, kehren dem österreichischen Arbeitsmarkt den Rücken, da sich die wirtschaftlichen Bedingungen in ihren Heimatländern zunehmend verbessern. „Die Betreuungskräfte haben heutzutage die Wahl, in welchem Land sie arbeiten wollen – das erhöht den Konkurrenzdruck massiv“, erklärt Bernhard Moritz, Fachgruppenobmann der Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol.

Die Folge: In Österreich wird es immer schwieriger, ausreichend qualifiziertes Personal für die 24-Stunden-Betreuung zu gewinnen. In Tirol wird die Situation sogar nochmals dadurch verschärft, dass die Betreuerinnen und Betreuer in den benachbarten Regionen Bayern und Südtirol aufgrund anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen zum Teil attraktivere Konditionen vorfinden.

„Wir müssen alles daransetzen, das Modell 24-h-Betreuung weiter aufzuwerten.“ Bernhard Moritz, Fachgruppenobmann der Personenberatung und Personenbetreuung in der Wirtschaftskammer Tirol

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Qualität der Betreuung hierzulande zu sichern, fordert die Fachgruppe Personenberatung und Personenbetreuung mit einem 9-Punkte-Programm gezielte Maßnahmen. Einer der Kernpunkte ist dabei die Erhöhung der Fördermittel auf insgesamt 1.450 Euro, um faire Honorare sicherzustellen und die Einbindung von Fachpflege zu fördern.

Als weitere wichtige Schritte werden beispielsweise die verpflichtende Einbindung von Fachpflegekräften durch Vermittlungsagenturen und die Ausweitung des Qualitätszertifikats ÖQZ-24 gefordert.

Qualitätssicherung durch Zertifizierungsausweitung