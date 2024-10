Polizei fand eingemauerte Leiche: Lebensgefährte in U-Haft

Stuttgart – Ein Mann steht in Deutschland unter Verdacht, seine Lebensgefährtin umgebracht und ihren Leichnam in der gemeinsamen Wohnung in Stuttgart eingemauert zu haben. Der 47-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Angehöriger und mehrere Bekannte hätten die 48-Jährige als vermisst gemeldet, nachdem sie seit mehreren Wochen und Monaten keinen Kontakt mehr zu ihr herstellen konnten.