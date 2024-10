USA und NATO bestätigen: Nordkoreanische Soldaten halten sich in Russland auf

Die US-Regierung behauptet, sie habe gesicherte Erkenntnisse, dass sich Truppen Nordkoreas auf russischem Territorium aufhalten. Was sie da genau machen, sei aber noch unklar.

Seoul, Rom – Die US-Regierung hat gesicherte Erkenntnisse, dass sich nordkoreanische Truppen in Russland aufhalten. Das sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Rande eines Besuches in Rom vor Journalisten. „Was genau tun sie dort? Das bleibt abzuwarten“, sagte er. Auch die NATO hat nach eigenen Angaben „Beweise“, dass Nordkorea Soldaten nach Russland entsendet hat. Verbündete hätten die Stationierung nordkoreanischer Truppen bestätigt, erklärte NATO-Sprecherin Farah Dakhlallah.

„Sollten diese Truppen für den Kampf in der Ukraine bestimmt sein, würde dies eine erhebliche Eskalation der Unterstützung Nordkoreas für den illegalen Krieg Russlands bedeuten“, betonte Dakhlallah am Mittwoch in Brüssel. Der Nordatlantikrat werde in Kürze über eine Reaktion beraten, erklärte sie weiter.

Fast gleichlautend sagte der Pentagon-Chef: „Wenn sie die Absicht haben, an diesem Krieg im Namen Russlands teilzunehmen, dann ist das ein sehr, sehr ernstes Problem.“ Dies hätte nicht nur Auswirkungen in Europa, sondern auch auf die Situation im Indopazifik, mahnte er. Austin nannte keine weiteren Details.

Offenbar 3000 Soldaten in Russland

Nordkorea soll nach Angaben des südkoreanischen Geheimdienstes insgesamt bereits 3000 Soldaten nach Russland geschickt haben. Die Truppen befinden sich demnach in Militäreinrichtungen in Russland, wo sie mutmaßlich für einen Einsatz gegen die Ukraine vorbereitet werden sollen. Der Geheimdienst geht davon aus, dass Nordkorea bis Dezember insgesamt 10.000 Soldaten nach Russland entsenden wird. Russland und Nordkorea weisen die Berichte zurück. Berlin und London zeigten sich besorgt.

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein britischer Amtskollege John Healey zeigten sich bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in London sehr besorgt über die Berichte, dass nordkoreanische Soldaten in Russland für einen möglichen Einsatz in der Ukraine trainieren. Es gebe bisher nur wenige Informationen, etwa über die Zahl der nordkoreanischen Soldaten und deren möglichen Einsatz, sagte Pistorius. Dennoch handle es sich um eine „neue Qualität und eine Art Eskalation“ im Krieg Russlands gegen die Ukraine, sagte der SPD-Politiker.

„Wir beide verurteilen diese potenzielle Eskalation absolut“, sagte Healey. Es sei hoch wahrscheinlich, dass Nordkorea Soldaten nach Russland entsandt habe. Ob sie bereits am Kampfgeschehen teilnehmen, sei hingegen nicht klar. Trotzdem bezeichnete Healey die Entwicklung als schockierende Eskalation von Seiten Pjöngjangs und als Zeichen der Verzweiflung Russlands, dass es sich von einem Land wie Nordkorea Unterstützung suche.

Berlin bestellt Geschäftsträger Nordkoreas ein

Wegen der Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hat das deutsche Auswärtige Amt den Geschäftsträger Nordkoreas in Berlin einbestellt. „Sollten die Berichte über nordkoreanische Soldaten in der #Ukraine zutreffen und #Nordkorea damit den russischen Angriffskrieg in der Ukraine auch mit Truppen unterstützen, wäre dies gravierend und ein Verstoß gegen das #Völkerrecht“, schrieb das deutsche Ministerium auf der Plattform X. Eine Unterstützung von Russlands Angriffskriegs „bedroht auch die #Sicherheit Deutschlands und die europäische Friedensordnung unmittelbar“.