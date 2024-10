Frank Zander veranstaltet wieder Weihnachtsfeier für Obdachlose in Berlin

In diesem Jahr ist Schlagerstar Frank Zander wieder Teil seiner jährlichen Weihnachtsfeier für obdachlose Menschen in Berlin.

2023 hatte das Berliner Urgestein aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen können. Bei ihm war Hydrozephalus diagnostiziert worden, ein Aufstau von Gehirnflüssigkeit. Im Jänner wurde der Deutsche dann am Kopf operiert. „Das ist auch wieder ein Schritt zurück ins Leben“, sagte er in Berlin. Seine Krankheit habe ihn ziemlich ergriffen, so der deutsche Schlagersänger. Das Wichtigste sei, in die Gesichter der Menschen zu schauen.