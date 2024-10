Kilde muss erneut operiert werden: Infektion griff den Knochen an

Der norwegische Skistar Aleksander Aamodt Kilde verpasst wegen einer neuerlichen Operation an seiner stark lädierten Schulter die gesamte Weltcupsaison 2024/25. Das verkündete der Speedspezialist am Mittwoch auf Instagram.

Innsbruck – Das verkündete der Speedspezialist am Mittwoch auf Instagram. Der Gesamtweltcupsieger von 2020 hatte sich im Jänner bei einem Sturz in Wengen schwere Verletzungen zugezogen, jene an der Schulter erweist sich nicht zuletzt wegen einer schweren Infektion im Sommer als besonders langwierig.

Wie der zeitweise in Innsbruck lebende Sieger von 21 Weltcuprennen nun bekanntgab, müsse er sich demnächst einem weiteren Eingriff an der Schulter unterziehen. Danach folge eine mehrmonatige Rehabilitation, während der er das Gelenk nicht schwer belasten dürfe und dementsprechend im kommenden Winter auch keine Rennen bestreiten könne. Sein Karriereende schloss der 32-jährige Verlobte von Mikaela Shiffrin aber aus und kündigte an, weiter an seinem Comeback arbeiten zu wollen.

„Die Infektion war so lange da, dass sie meinen Knochen angegriffen hat“, erklärte Kilde in einem Videobeitrag auf Instagram. „Zwei Muskeln sind noch immer nicht verbunden, daher muss ich eine weitere Operation machen und alles noch einmal von Neuem wieder aufbauen. In dieser Saison werden keine Rennen für mich möglich sein.“ Kilde könnte in der nächsten Saison rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina wieder fit sein, diese Einschätzung traf der norwegische Teamarzt Trond Floberghagen laut einer Verbandsaussendung.

„Aber Ihr werdet mich trotzdem noch hie und da sehen. Ich werde garantiert bei einigen Rennen sein“, sprach der Kilde direkt zu seinen Fans. Seine Verlobte Shiffrin, die sich in Sölden aufhält, ging am Mittwoch bei einem Online-Medientermin nicht direkt auf die nächste Operation ihres Partners ein. Shiffrin bekundete aber erneut ihre Liebe zu ihm. „Er ist ein so wunderbarer Mensch, den man gerne um sich herum hat, und er motiviert mich und inspiriert mich, und natürlich liebe ich ihn“, sagte die US-Amerikanerin.

In der kommenden Saison werden die beiden oft getrennt sein, da Shiffrin mit dem Weltcup um den halben Globus reist. Das sei nicht schön, „aber ich würde sagen, wir haben die Beziehung mit der größten Unterstützung füreinander, die ich mir vorstellen kann. Wir können komplett unterschiedliche Erfahrungen durchmachen und sind noch immer in der Lage, uns gegenseitig zu unterstützen und zu helfen.“

Shiffrin macht sich keine Sorgen

Um ihre Beziehung mache sie sich daher keine Sorgen. „Bis jetzt war es so mühelos und einfach, zusammen zu sein“, betonte Shiffrin und sagte, dass Kilde bereits dem Weltcup-Opening in Sölden einen Besuch abstatten werde: „Ich denke, er wird hier in Sölden sein dieses Wochenende. Wahrscheinlich werde ich ihn morgen wiedersehen, was wunderschön ist.“