Die Hausherren holten sich beim Heimspiel die Vereinswertung

Über 200 Nachwuchs-Judoka kämpften vergangenes Wochenende beim 13. Anton-Waldner-Gedenkturnier in Matrei in Osttirol um die Medaillen. Dabei präsentierten sich die Gastgeber von Union Raika Osttirol in Topform und holten sich die Vereinswertung vor dem Zillertaler Ranggler- und Judoverein. Der JC Sparkasse Fieberbrun komplettierte das Podest.