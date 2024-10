Hypo-Volleyballer nach neun Jahren Pause zurück in der Champions League

Innsbruck – Volleyball-Meister Hypo Tirol steht erstmals seit der Saison 2015/16 in der Gruppenphase der Champions League der Männer. Die Innsbrucker gaben am Mittwoch in der dritten und letzten Qualifikationsrunde wie am vergangenen Donnerstag daheim auch beim niederländischen Meister Orion Stars Doetinchem keinen Satz ab und siegten 3:0 (20,21,24). Topscorer der Innsbrucker waren Kyle Hobus (19) und Niklas Kronthaler (14).