Barcelona beendete den Bayern-Fluch, Arnautovic verschoss Elfmeter

Barcelona – Der FC Barcelona hat die Negativserie gegen Bayern München am dritten Spieltag der Champions-League-Ligaphase fulminant beendet. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge gegen den deutschen Rekordmeister siegten die Katalanen am Mittwoch zuhause mit 4:1 (3:1). Inters Marko Arnautovic vergab beim Gastspiel in Bern einen Elfmeter, seine „Nerazzurri“ durften dennoch einen späten Erfolg bejubeln. Siege feierten auch die englischen Topclubs Manchester City und Liverpool.