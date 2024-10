Ministerium warnt Musk wegen Millionen für Trump-Wähler

Musk hatte am Wochenende angekündigt, bis zur Wahl täglich eine Million Dollar (knapp 929.000 Euro) an einen registrierten Wähler in besonders hart umkämpften US-Staaten zu vergeben. Die Aktion richtet sich an registrierte Wählerinnen und Wähler, die eine konservative Petition unterzeichnen. Darin geht es um "die freie Meinungsäußerung und das Recht, Waffen zu tragen" - sie wurde von Musks Organisation "America PAC" ins Leben gerufen. Diese unterstützt den Wahlkampf des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump.