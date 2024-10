Harris hält in Washington "Schlussplädoyer" gegen Trump

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird nach Angaben eines Vertreters ihrer Kampagne am Dienstag ein "Schlussplädoyer" gegen ihren republikanischen Rivalen Donald Trump halten. Harris plant ihre Ansprache demnach an jenem Ort in Washington, an dem Trump vor dem Angriff seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner zu seinen versammelten Unterstützern gesprochen hatte.

Die amtierende Vizepräsidentin wolle dabei einen scharfen Kontrast ziehen zwischen ihrer politischen Vision und der von Trump, die Harris zufolge von Chaos und Spaltung geprägt sei, sagte ihr Wahlkampfvertreter unter Bedingung der Anonymität. Die Wahl des symbolischen Ortes solle die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie eine zweite Amtszeit Trumps verlaufen könne.

Am 6. Jänner 2021 hatten fanatische Anhänger Trumps das US-Kapitol in Washington - den Sitz beider Kongresskammern - gestürmt, als dort gerade der Wahlsieg von US-Präsident Biden offiziell bestätigt werden sollte. Kurz zuvor hatte Trump in einer Rede seine Anhänger angestachelt mit dem aus der Luft gegriffenen Vorwurf, der Wahlsieg Bidens sei durch Betrügerei zustande gekommen.

Trump und Harris treten bei der Präsidentschaftswahl am 5. November gegeneinander an. Trump will nach seiner ersten Amtszeit (2017-2021) und seiner Wahlniederlage 2020 den Wiedereinzug ins Weiße Haus schaffen.