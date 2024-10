Mann nach Drogentod von 14-Jähriger in Wien vor Gericht

Wegen eines Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz hat sich Donnerstagmittag ein mittlerweile 27-Jähriger am Landesgericht Wien verantworten müssen, weil er einer 14-Jährigen Drogen überlassen haben soll. Der Mann hatte im März die Jugendliche bei sich in der Wohnung in Simmering aufgenommen. Am nächsten Tag war sie tot. In der Verhandlung ging es aber nicht um das Ableben des Mädchens, sondern um das Überlassen von Drogen an Minderjährige.