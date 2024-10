Mann nach Drogentod von 14-Jähriger vor Gericht

Am Wiener Straflandesgericht muss sich am Donnerstag ein Mann wegen des Verstoßes gegen das Suchtmittelgesetz verantworten, weil er mit einer 14-Jährigen Drogen konsumiert haben soll. Der 26-Jährige hatte im März die Jugendliche bei sich in der Wohnung in Simmering aufgenommen. Am nächsten Tag fand er das Mädchen leblos vor und alarmierte die Rettung. Der 14-Jährigen konnte nicht mehr geholfen werden. In der Verhandlung geht es um das Überlassen von Drogen an Minderjährige.