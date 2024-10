Paar stürzte mit Auto in Nauders in Waldstück: Baum verhinderte Absturz auf Bundesstraße

Nauders – Ein älteres Ehepaar ist am Mittwochabend in Nauders mit seinem Auto abgestürzt. Der 82-jährige Mann lenkte das Fahrzeug kurz nach 18 Uhr auf der Martinsbruckerstraße bergwärts Richtung Nauders, als der Pkw in einer Rechtskurve auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto kam über den rechten Fahrbahnrand hinaus, stürzte in ein Waldstück und überschlug sich. Ein Baum bremste das Fahrzeug schließlich aus und verhinderte einen weiteren Absturz auf die darunter verlaufende Bundesstraße.