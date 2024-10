Als Tarzan wurde er berühmt: Schauspieler Ron Ely ist tot

Der US-Schauspieler Ron Ely („Tarzan“) ist tot. Der 86-Jährige sei bereits am 29. September im Kreise der Familie gestorben, teilte seine Tochter Kirsten dem Portal TMZ mit. „Wo immer er hinkam, hat er eine mächtige Welle des positiven Einflusses ausgelöst“, würdigte sie ihn in einem Instagram-Post. Ely wurde in den 1960er Jahren als „Tarzan“ in der gleichnamigen NBC-Serie berühmt.