Gleisbauarbeiten: Straßenbahn-Betrieb beim Innsbrucker Hauptbahnhof eingeschränkt

Innsbruck – Im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes kommt es ab kommendem Samstag eine Woche lang zu Einschränkungen im Straßenbahn-Betrieb. Wie die Innsbrucker Verkehrsbetriebe (IVB) am Donnerstag in einer Aussendung mitteilten, wird zwischen 26. Oktober und 3. November an den Gleisen gebaut.