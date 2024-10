Am Freitag beginnen die Herbstferien in Österreich, einigen deutschen Bundesländern sowie den Niederlanden. Zusätzlich sorgen die Sperre der Bahnstrecke über das Deutsche Eck und der Auftakt des Skiweltcups in Sölden für erhöhtes Verkehrsaufkommen auf Tirols Straßen. Ein Überblick.