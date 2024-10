„Mander, s‘isch Zeit! - Jetzt zählt jede Stimme für Tirol!“

Die Burgenwelt Ehrenberg hat es geschafft: Dank der Unterstützung der Tirolerinnen und Tiroler wurde sie als Vertreterin unseres Landes ins Bundes-Voting der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ gewählt. „Eine einmalige Chance, nicht nur für das Außerfern, sondern für ganz Tirol, dieses Highlight aus unserer Region auf die große Bühne Österreichs zu bringen. Tirolerinnen und Tiroler, jetzt sind wir noch einmal alle gefragt!“, so die Verantwortlichen.

Am 26. Oktober ist es soweit – ganz Österreich stimmt ab. „Es ist der Moment gekommen, unser Tiroler Herz sprechen zu lassen. Jetzt gilt es, für unser Tirol zu stimmen, das Außerfern zu unterstützen und der Burgenwelt Ehrenberg die Krone als ‚Schönster Platz Österreichs‘ zu holen“, freut sich Ronald Petrini , Geschäftsführer des Tourismusverbands Naturparkregion Reutte.

„2016 hat Tirol zum letzten Mal das Bundes-Voting gewonnen – und nun haben wir die Chance, diesen Erfolg zu wiederholen“, so Günter Salchner, Bürgermeister der Stadt Reutte. Die Burgenwelt Ehrenberg mit ihren eindrucksvollen Festungen, der spektakulären highline179 und dem Zauber des Lichterparks LUMAGICA Reutte hat alles, was ein Sieger braucht: Geschichte, Abenteuer und eine Symbolkraft für Gemeinschaftssinn.„Selten hatte das Außerfern eine so große Chance, im Rampenlicht ganz Österreichs zu glänzen und seine Einzigartigkeit und Schönheit einem breiten Publikum zu zeigen“, ist Salchner überzeugt.