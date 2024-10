Putin nennt Vorstellung einer russischen Niederlage „illusorisch“

Der russische Präsident will sich am Donnerstag zum ersten Mal seit April 2022 mit UN-Generalsekretär Guterres treffen, um über den Konflikt in der Ukraine zu sprechen.

Kasan – Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Donnerstag vor „illusorischen“ Versuchen gewarnt, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Russlands Gegner würden „ihr Ziel nicht verheimlichen, unserem Land eine strategische Niederlage zufügen“ zu wollen, sagte Putin am letzten Tag des Gipfeltreffens der sogenannten BRICS-Staaten im russischen Kasan.

Dabei handle es sich um „illusorische Berechnungen“, die „nur von denjenigen gemacht werden können, die Russlands Geschichte nicht kennen“, fügte er hinzu. Putin will sich am Donnerstag zum ersten Mal seit April 2022 mit Guterres treffen, um über den Konflikt in der Ukraine zu sprechen. Einige seiner Verbündeten aus der BRICS-Gruppe haben den russischen Präsidenten aufgefordert, den Konflikt zu beenden, der mit einer russischen Militäroffensive im Februar 2022 begann. Guterres hat Russlands Vorgehen in der Ukraine wiederholt kritisiert.