Armut in Österreich ist weiblich

Dieses Beispiel ist eines von vielen, mit denen die Sozialberatung der Caritas in der Diözese Innsbruck täglich konfrontiert wird. Die Nachfrage nach Hilfe steigt – besonders bei Frauen. In Österreich waren im vergangenen Jahr 35 Prozent mehr Frauen als Männer von absoluter Armut betroffen, insgesamt 143.000 Menschen. Besonders gefährdet sind Alleinerzieherinnen: 2023 waren 41 Prozent von ihnen armutsgefährdet. Auch Kinder sind häufig betroffen: 88.000 Kinder lebten 2023 in extremer Armut – mehr als doppelt so viele wie 2022. Diese Situation beeinträchtigt ihren Alltag und senkt ihre Bildungschancen, was das Risiko erhöht, später selbst in Armut zu geraten.