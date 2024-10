Nationalfeiertag mit le Play, Ski-Weltcup in Sölden und Lienz wird zur Partymeile: Das ist los in Tirol

Am Samstag feiert Österreich seinen Nationalfeiertag. Gleichzeitig finden im ganzen Land wieder einige Veranstaltungen statt. So wird etwa am Landhausplatz in Innsbruck Popsuperstar Julian le Play auftreten. In Lienz wiederum kann man am Freitag abtanzen, in Hall lange shoppen und in Sölden den Weltcup-Auftakt erleben. Die Event-Highlights im kompakten Überblick.