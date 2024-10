Jahrzehnte vergehen, Legenden bleiben: Boxclub Wörgl feierte Jubiläum

Wörgl – Als wäre es gestern gewesen, erinnerte sich Rainer Salzburger dieser Tage an sein Karriereende als Boxer: „Wie ich in der HAK in Wörgl als Lehrer unterrichten begonnen habe, bin ich mit einem blauen Auge vor der Klasse gestanden. Da hat der Direktor gesagt: Das ist nicht so gut.“ Diese Sätze sind vor über 50 Jahren gefallen – der Ring blieb das zweite Wohnzimmer des Olympia-Teilnehmers von 1968 – als Trainer, Langzeit-Obmann des BC Wörgl (bis 2014) sowie Präsident des Tiroler und Österreichischen Boxverbandes.