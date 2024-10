Pläne für Comeback des Air & Style: „Ich würde es gerne wieder probieren“

25 Jahre lang organisierte und begleitete Andrew Hourmont (58) den Air-&-Style-Contest. Im Winter 2025/26 will der gebürtige Waliser wieder die Massen auf den Bergisel locken: mit neuen Zutaten und altem Rezept.

Am 17. Jänner 1994 ging der erste Air-&-Style-Snowboard-Contest über die Rampe. 5000 Fans an einem Montagabend übertrafen die kühnsten Erwartungen. Und am 4. Dezember 1999 kamen sogar 40.000 - der Höhepunkt des Hypes und gleichzeitig das vorläufige Ende. Nach Contest-Ende starben sieben Personen in der Folge einer Massenpanik beim Ausgang.

Andrew Hourmont zeigte seiner Frau Ivy Kibandi den Traditionsberg. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

„Es war ein schrecklicher Unfall, mit dem wirst du nie zu 100 Prozent abschließen. Das gehört zum Leben und ich muss lernen, damit umzugehen, vergessen kann man es nicht. Es gab tolle Zeiten am Berg­isel und es gab dieses fürchterlich­e Ereignis“, meint der Event-Erfinder Andrew Hourmont. Der 58-Jährige, der das Event bis zum Verkauf der Mehrheitsanteile an Snowboard-Legende Shaun White und ein Stück weit darüber hinaus begleitete, war die vergangenen fünf Jahre in Kenia beruflich aktiv. Im Juni kehrte der gebürtige Waliser, Vater dreier Kinder, mit seiner Frau Ivy Kibandi zurück. Mit einer klaren Vorstellung:

„Die Lust, wieder was zu tun, ist da. Es wäre eine Heraus­forderung, nach längerer Pause wieder etwas Cooles auf die Beine zu stelle­n.“ Wie schon zuletzt von Innsbrucks Bürgermeister Hannes Anzengruber ins Rennen geführt („Mir würde ein cooles FIS-Event für die Bevölkerung gefallen“) feilt auch Hourmont an neuen Ideen. Erstgespräche mit Partnern verliefen erfolgreich. Wie er sich das Event vorstellt? „Der Sport soll wieder im Vordergrund stehen, aber auch die musikalische Begleitung muss supercool sein. Man soll was sehen, das Stadion soll toben.“ Die Rede ist vom Bergisel - also wie damals, nur nicht unter dem Titel „Air & Style“.

Hohe Sprünge mit Style - das soll es im Winter 2025/26 wieder geben. © GEPA pictures/ Amir Beganovic