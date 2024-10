Absolventen der Tiroler Journalismusakademie erhielten ihre Dekrete

Erfolgreicher Abschluss des 12. Lehrgangs der Tiroler Journalismusakademie: Am Mittwoch erhielten die 12 Teilnehmer ihre Dekrete.

Innsbruck – Am Mittwoch fand im Großen Saal des Tiroler Landhauses die feierliche Abschlussveranstaltung des 12. Lehrgangs der Tiroler Journalismusakademie statt. Der erste Vizepräsident des Tiroler Landtages, Dominik Mainusch, Moser Holding-CEO Silvia Lieb, ORF-Chefredakteur Georg Laich und Lehrgangsleiter Ronald Zecha überreichten den AbsolventInnen ihre Dekrete. Einige der TeilnehmerInnen haben bereits ihre Praktika in verschiedenen Tiroler Redaktionen begonnen, um das Erlernte in den kommenden Monaten in der Praxis anzuwenden.

Moser Holding Vorstandsvorsitzende Silvia Lieb, die auch Präsidentin des Vereins Tiroler Journalismusakademie ist, gratulierte: „Die Journalismusakademie ist die Eintrittskarte in eine berufliche Zukunft im Journalismus, ich gratuliere den Teilnehmer:innen, die in einer kompakten und praxisnahen Ausbildung den Grundstein für ihre journalistische Laufbahn legen konnten. Gerade in Zeiten der Transformation in der Medienwelt ist die Fähigkeit zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung besonders wichtig.“

ORF-Tirol Chefredakteur Georg Laich war in Vertretung von Vereinsvizepräsidentin und ORF-Landesdirektorin Esther Mitterstieler gekommen. Er betonte in seinen Ausführungen die besondere Rolle des Tiroler Schulterschlusses in der Journalistenausbildung. „Es ist eine große Errungenschaft in Tirol, dass Medien, die in anderen Bereichen durchaus in Konkurrenz zueinander stehen, beim so wichtigen Thema Ausbildung sehr eng zusammenarbeiten. Das ist ein wichtiges und schönes Zeichen.“

Landtagsvizepräsident Dominik Mainusch gratulierte den AbsolventInnen und hob in seiner Ansprache auch die Qualität der Tiroler Medienlandschaft hervor: „Journalismus braucht Verantwortungsbewusstsein und Feingefühl, und gleichzeitig die immerwährende Suche nach der Wahrheit. Dabei kommt den Medien eine sehr wichtige gesellschaftliche Rolle zu, die ich in der Tiroler Medienlandschaft sehr gut erfüllt sehe“.

Lorenz Kanzian und Katharina Bacher erzählten vom diesjährigen Lehrgang. © Rita Falk/Tiroler Tageszeitung

Lehrgangsleiter Ronald Zecha ließ im Gespräch mit den AbsolventInnen Katharina Bacher und Lorenz Kanzian den Lehrgang anhand einer Fotopräsentation Revue passieren: „Man sieht, wie vielfältig und aktuell unsere Themen und Lehrgangseinheiten sind, und auch, wie viel Spaß die Gruppe auch heuer gemeinsam hatte. Ich danke allen, die 2024 wieder zum Gelingen der Akademie beigetragen haben.“