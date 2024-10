Nach tödlichem Schuss in Kärnten: Mordverdacht gegen Grundwehrdiener

Spittal an der Drau – Im Fall des getöteten 21-jährigen Grundwehrdieners in Kärnten hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt Ermittlungen wegen Mordverdachts gegen den gleichaltrigen Verdächtigen aufgenommen. Die Anklagebehörde stellte weiters einen Antrag auf Untersuchungshaft, darüber muss nun ein Haftrichter innerhalb von 48 Stunden entscheiden, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Tina Frimmel-Hesse am Donnerstag auf APA-Anfrage. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Das Opfer war am Dienstag gestorben, nachdem es in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau von einem Schuss getroffen worden war. Ein gleichaltriger Wachsoldat gab an, dass sich im Bereich der Wache der Schuss aus seiner Dienstpistole durch einen Unfall gelöst habe. „Das, was er sagt, kann vorerst nicht in Einklang mit einem ersten ballistischen Sachverständigen-Gutachten gebracht werden“, so Frimmel-Hesse, „so, wie der Verdächtige es schildert, kann es nicht passiert sein.“