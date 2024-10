13-Jähriger stürzte in Absam mit E-Scooter: Schwer verletzt in Klinik eingeliefert

Absam – Ein Jugendlicher fuhr am Donnerstagabend mit einem E-Scooter auf der Daniel-Swarovski-Straße in Absam abwärts. „Dabei kam er aus bislang ungeklärter Ursache ohne Fremdbeteiligung zu Sturz“, teilte die Polizei mit.

Der 13-Jährige wurde dabei am rechten Arm schwer verletzt und zog sich mehrere Schürfwunden zu. Er wurde in Begleitung des Notarztes mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. Laut Polizei trug der Jugendliche keinen Helm. Am E-Scooter entstand kaum Sachschaden. (TT.com)