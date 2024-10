Deutscher Kanzler gegen rasche NATO-Einladung für Ukraine

Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat dem Wunsch der Ukraine nach einer raschen Einladung in die NATO erneut eine deutliche Absage erteilt. "Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, sich klarzumachen, dass ein Land, das im Krieg ist, gar nicht NATO-Mitglied werden kann", sagte Scholz am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Vielmehr müsse man sich über die Frage von Sicherheitsgarantien nach dem Krieg unterhalten. Dazu habe es auch bereits Gespräche gegeben.