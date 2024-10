Donautalbrücke der künftigen A26 in Linz fertig

Nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit feiern Asfinag, Land Oberösterreich und Stadt Linz am Freitag die Fertigstellung des ersten und zugleich unstrittigsten Teils des nach wie vor für Diskussionsstoff sorgenden Projekts Westring A26: die Hängebrücke über die Donau mit den untertunnelten Auf- und Abfahrten. Die Verkehrsfreigabe soll im Spätherbst erfolgen. Die Initiative "Verkehrswende jetzt!" will die Feier für eine Kundgebung gegen die Fertigstellung der A26 nutzen.

Die vierte Flussquerung in Linz, die den Namen Donautalbrücke erhielt und die Stadt mit dem Mühlviertel verbindet, überspannt gut 300 Meter. Sie kommt ohne tragende Pfeiler aus und sei damit eine "echte" Hängebrücke, die laut Asfinag "in dieser Dimension weltweit einzigartig" sei. Das Tunnelsystem der Auf- und Abfahrten beträgt insgesamt 3,2 Kilometer.

305 Millionen Euro hat die erste von drei Bauetappen gekostet. 85 Prozent davon trägt die Asfinag, zehn Prozent das Land Oberösterreich und fünf Prozent die Stadt Linz, was dem Verteilungsschlüssel der Finanzierung für die gesamte A26 entspricht. In den ersten Jahren wird pro Fahrtrichtung nur jeweils eine Spur befahrbar sein, denn die Brücke dient Baufahrzeugen und Maschinen für den Vortrieb des Tunnels durch den Freinberg, der Verwirklichung der zweiten Etappe der A26.

Gegen den ersten Bauabschnitt regte sich am wenigsten Widerstand. Auch Gegner meinen, die Brücke sei "zwar überdimensioniert, aber mit ihr ist es möglich, die Nibelungenbrücke und Urfahr West verkehrszuberuhigen", so etwa die Initiative "Verkehrswende jetzt!". Das gelte jedoch nicht für die zweite Bauetappe, die 2026 begonnen werden soll. Der Freinberg-Tunnel sorgt seit Jahren für Diskussionen, Bürgerproteste und Einsprüche.

Zuletzt versuchte ein Bündnis aus 23 Bürgerinitiativen mit einer Volksbefragung in Linz den Weiterbau nach Fertigstellung der Brücke zu stoppen. Der Westring würde rund 30.000 zusätzliche Autofahrten pro Tag bedeuten, obwohl laut Experten in Linz 150.000 Autofahrten pro Tag weniger stattfinden müssten, um die Klimaziele für 2030 zu erreichen, so ihre Argumentation. Die Initiatoren wollten daher, dass die Stadt ihre Finanzierungszusage zurückzieht. Von 10.000 gesammelten Unterschriften für das Einleiten einer Volksbefragung, erklärte die Stadt jedoch nur 4.872 für gültig, was nicht ausreichte.