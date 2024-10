Assist von Rossi bei NHL-Sieg von Minnesota über Tampa Bay

Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL in der Nacht auf Freitag auswärts gegen Tampa Bay Lightning 4:2 gewonnen. Rossi steuerte dazu gleich im 1. Drittel einen Assist zum ersten Wild-Tor von Kirill Kaprizow (06:23) bei. Mit dem Assist setzte der 23-Jährige seine Serie von zumindest einem Scorerpunkt in den letzten sechs aufeinanderfolgenden Spielen fort. Er hält nun bei insgesamt 3 Toren und 4 Assists.

Minnesota hat in allen der sieben bisherigen Spiele der Saison gepunktet. Nun fehlt Wild nur noch ein Spiel auf ihren Startrekord von 2007, als das Team zu Saisonstart in 8 Spielen in Serie punktete.

Erstmals in dieser Saison geriet die Mannschaft von Rossi in Rückstand. Auf das Tor von Kaprizow folgten nämlich zwei Lightning-Treffer von Brandon Hagel (08:55, 2. Drittel) und Nikita Kucherov (11:31, 2.). Den Rekord der Boston Bruins, zu Saisonbeginn nie in Rückstand zu geraten, von sieben Spielen aus dem Jahr 1969, konnte Minnesota somit nicht einstellen.

Danach folgten allerdings nur noch Goals von Minnesota Wild - von Joel Eriksson (18:22, 2.), Matt Boldy (00:54, 3.) und zum 2. Mal Kaprizow (19:26, 3.), der sich damit zum 1. Star der Partie mauserte.

Auch die Detroit Red Wings mit dem Kärntner Marco Kasper waren siegreich. Sie schafften zu Hause gegen die New Jersey Devils ein 5:3. Das bedeutete den dritten Sieg der Wings in Folge. Für den 20-jährigen Stürmer Kasper war es das vierte NHL-Spiel. Er hat bisher in einem früheren Spiel einen Assist verbucht.