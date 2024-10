Meister Ritten abgefertigt! Kitzbüheler Adler mit nächster Gala-Vorstellung

Ritten – Neun Spiele, acht Siege: Die Bilanz der Adler Kitzbühel in der Alps Hockey League wird immer beeindruckender. Auch am Donnerstag setzten sich die Tiroler bei Meister Ritten mit 6:2 durch und führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung weiterhin souverän an.

Dabei konnten die Gamsstädter zunächst zwei Führungen nicht halten. Nach Sebastian Laboris 1:0-Führung in der 4. Minute glich wenig später der erfahrene Marco Insam (7.) in Überzahl zum 1:1 aus. Die Adler zeigten in der Ritten-Arena allerdings eine starke Leistung, ließen sich vom Gegentor nicht beirren und durften durch Verteidiger Laurin Müller (12.) nach einer knappen Viertelstunde erneut jubeln. Der Abwehr-Spezialist hämmerte die Scheibe zur 2:1-Führung in die Maschen.