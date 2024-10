Abstiegssorgen vor Westliga-Derby, Herbstfinale in der Frauen Tirol Liga

Der SC Schwaz peilt in der Regionalliga West gegen Kitzbühel den dritten Sieg unter Neo-Coach Akif Güclü an. Der SVI und der SK Wilten ermitteln in der Frauen Hypo Tirol Liga den Herbstmeister. Und in der Landesliga West lautet die Frage wieder einmal: Wer kann Haiming stoppen?

Westliga-Derby ist ein Kellerduell

„Wir sind unter Wert geschlagen, Kitzbühel aber auch. Ich habe sie zuletzt bei der 1:3-Niederlage gegen Dornbirn gesehen und sie haben wirklich sehr unglückliche Gegentore kassiert“, betrachtet Schwaz-Trainer Akif Güclü das Fußball-Westliga-Heimderby am Freitag (19 Uhr) als Duell zweier Teams, die in der Tabelle höher stehen müssten. Die Silberstädter (13.) können in den beiden anstehenden direkten Duellen – nach dem Vorletzten Kitzbühel (15.) wartet Röthis – Boden gut machen. Danach wird es schwieriger, trifft Schwaz auf die Top-Teams Austria Salzburg und Dornbirn.

Kitzbühel hält trotz zuletzt ansprechender Leistungen bei sechs Niederlagen in Serie und konnte auch in den beiden Spielen unter Neo-Trainer Sean Caldwell noch nicht punkten. Natürlich wirft man auch in der tt.com Regionalliga Tirol einen Blick auf den Abstiegskampf in der höheren Liga. Steigt nämlich ein Tiroler Club aus der Westliga ab, gibt es auch in der Regionalliga Tirol einen Absteiger.

Herbstfinale in der Frauen Tirol Liga

Mehr Voraussetzungen eines Spitzenspiels können im Schlager der Frauen Hypo Tirol Liga zwischen dem Tabellenzweiten Wilten und Leader SVI am Samstag (16 Uhr) eigentlich nicht erfüllt werden. Beide Teams sind noch ungeschlagen und nur mit einem Heimsieg könnte Wilten dem Stadtrivalen zum Herbstabschluss noch die Winterkrone abluchsen.

„In der vergangenen Saison haben wir den Titel im Herbst verspielt. Jetzt haben wir es besser gemacht - es macht Spaß“, ist SVI-Trainer Harald Lener stolz auf seine Spielerinnen, die alle acht Partien für sich entscheiden konnten. Von einem Zweikampf um den Titel möchte Lener aber nicht sprechen: „Dafür ist es zu früh.“ Mit einem Sieg am Samstag würde der SVI den Vorsprung aber auf fünf Punkte ausbauen - eine kleine Vorentscheidung. Mit dem doppelten Titelverteidiger Mittelgebirge Ost (erst vier Punkte) ist in dieser Saison nach einem Umbruch nicht zu rechnen.

Erster gegen Zweiter in der Landesliga West

Haiming fixierte zuletzt durch den elften vollen Erfolg im elften Spiel einen neuen alleinigen Sieg-Rekord in der Landesliga West. Zumindest dann, wenn man die Online-Aufzeichnungen des Tiroler Fußballverbandes bis zur Saison 2006/07 zurückverfolgt.