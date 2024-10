Besondere Lösungen für digitalen Nachlass

Was passiert im Todesfall mit E-Mail-Konten und Kryptowährungen – Rechtsanwalt Burghard Seyr gibt hilfreiche Empfehlungen.

In einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft ist der digitale Nachlass zu einem wichtigen Thema geworden. Während der traditionelle Nachlass – bestehend aus Immobilien, Geld und persönlichen Gegenständen – oft gut geregelt ist, gibt es beim digitalen Nachlass wie Konten in sozialen Medien, E-Mail-Konten, Daten in Cloud-Diensten und Kryptowährungen häufig Unsicherheiten.