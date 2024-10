Der wahre Grusel: Echte Halloween-Geschichten zum Fürchten

Halloween, das ist die Zeit vom Kürbis schnitzen, Süßigkeiten sammeln und essen, vom Verkleiden und von schaurigen Geschichten. Viele davon sind erfunden – einige sind wahr. Hier sind ein paar der Schauergeschichten, die es aktuell im Schloss Ambras zu hören (und zu sehen) gibt.

Wer war der echte Graf Dracula?

Vlad III. Țepeș gilt als Vorlage für die heutigen Geschichten um Graf Dracula, König der Vampire. Er lebte in der Walachei (im Süden des heutigen Rumänien), einer Grenzregion zwischen dem Habsburger und dem Osmanischen Reich. Seinen Beinamen „Țepeș“, was übersetzt „Der Pfähler“ bedeutet, erhielt er, weil er seine Feinde gerne an spitze Pfähle band und dort sterben ließ. Es wird ihm nachgesagt, selbst für die damalig ruppige Zeit sehr grausam, nahezu diabolisch gewesen zu sein.

Dracula dürfte von Vlads Vater, Vlad II. kommen. Dieser trug den Beinamen „Dracul“, was „Drache“ bedeutet. Forschende vermuten, dass er Teil eines Drachenordens war, der von Adeligen im Jahr 1408 gegründet worden war. Aufgenommen wurden Männer, die sich beim „Sturz des Drachen“ ausgezeichnet hatte, etwas konkreter: Ungläubige.

Vlad III. Tepes lebte im 15. Jahrhundert und blieb durch seine grausamen Tötungspraktiken in Erinnerung. © KHM-Museumsverband

Durch die große Zahl an Kriegstoten in dem Gebiet konnte man nicht alle Gefallenen angemessen bestatten. Bald machten Schauergeschichten ihre Runden, weil noch wenig über die physiologischen Vorgänge nach dem Tod bekannt war. Von nächtlichen Geräuschen der Toten war die Rede und davon, dass Toten noch sichtlich die Fingernägel oder der Bart gewachsen war. So etablierte sich ein starker Vampirglaube in der Wallachei. Aus all diesen Komponenten bastelte der irische Schriftsteller Bram Stokers 1897 den Roman „Dracula“.

Kann man mit einer Lanze im Kopf überleben?

Gregor Baci war ein Edelmann aus Ungarn und erlitt eine aufsehenerregende Verletzung: Bei einem Turnier bohrte sich eine Lanze durch sein rechtes Auge. Überliefernugen besagen, dass er so noch ein Jahr überleben konnte.

In einer zweiten Überlieferung heißt es, Baci habe die Verletzung beim Kampf gegen die Türken erlitten. © KHM-Museumsverband

Im Jahr 2012 konnte die Medizinische Universität Innsbruck nachweisen, dass Baci tatsächlich mit dieser Verletzung eine Zeit überlebt haben könnte. Mittels einem 3D-gedruckten Rekonstruktion seines Schädels inklusive Stab durchs rechte Auge zeigten sie, dass die Lanze keine lebensnotwendigen Hirnregionen und Gefäße berührte.

Gibt es „Haarmenschen“?

Pedro Gonzales gilt als „der Haarmensch“. Er wurde 1537 auf Teneriffa geboren und hatte eine seltene Krankheit, wegen der er eine außergewöhnlich starke Körperbehaarung hatte. Sie wird auch das „Ambras-Syndrom“ genannt, die medizinische Bezeichnung dafür lautet Hypertrichosis Universalis Congenita. Die Krankheit wird dominant vererbt, fünf seiner sieben Kinder waren ebenso behaart wie der Vater.

Weltweit sind heute nur 50 Menschen bekannt, die am Ambras-Syndrom leiden. © KHM-Museumsverband

Gibt es Riesen und Zwerge?

Anton Frank (gestorben 1596) galt mit 2,40 Metern Körpergröße als der größte Mensch seiner Zeit. Sein Skelett kann auch heute noch im Museum Anatomicum in Marburg bewundert werden.

Thomas Kaiser, auch genannt Hofzwerg Thomele, war laut einer Geschichte, nach der er bei einem Hochzeitsfest aus einer Pastete gesprungen sein soll, nur etwa 65cm groß. Die beiden wurden allerdings bloß für den Größenvergleich nebeneinander gemalt, im echten Leben dürften sie sich wohl nie getroffen haben.

Hätten sie sich getroffen, wäre der Hofzwerg Thomas Kaiser dem Riesen Anton Frank nur bis zum Knie gegangen. © KHM-Museumsverband

Wer war Jack O‘Latern?

Weil die Gruselgeschichten so schön sind, zum Schluss noch eine, die ziemlich wahrscheinlich erfunden ist. Eine Sage aus Irland erzählt von dem Dieb Jack Oldfield, der den Teufel, welcher am Abend vor Allerheiligen gekommen war, um ihn zu holen, überlistete. Der Teufel versprach daraufhin, Jack für immer in Ruhe zu lassen.

Jack starb Jahre später als alter Mann, doch weil er so manche Schandtaten begangen hatte, wurde ihm der Zutritt zum Himmel verwehrt. Auch der Teufel hielt sein Versprechen und ließ ihn nicht in die Hölle. Aus Mitleid gab er Jack eine glühende Kohle, die nie erlischt. Jack steckte diese in eine ausgehöhlte Rübe, mit der er seitdem durch die Finsternis wandern soll.