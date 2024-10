McLaren will Strafe gegen Norris vom US-Rennen anfechten

Mexiko-Stadt – McLaren und Lando Norris fechten vor dem Rennwochenende der Formel 1 in Mexiko die Fünfsekundenstrafe aus dem Grand Prix in Austin an. In einer Anhörung mit den Rennkommissaren muss McLaren am (heutigen) Freitag neue Beweise vorlegen, damit die Strafe noch einmal geprüft wird. Diese Beweise dürfen bei der Entscheidungsfindung am vergangenen Sonntag noch nicht zur Verfügung gestanden haben.