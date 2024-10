3154 Tage seit dem letzten Sieg: ÖSV will in Sölden raus aus der Problemzone

Traditionell startet der Weltcup-Winter mit einem Riesentorlauf in Sölden. Ausgerechnet mit jener Disziplin, in der Österreichs Damen zuletzt immer wieder Probleme hatten. Was ab dem Samstag (10 bzw. 13 Uhr/TT.com-Liveticker) anders laufen soll und wer für rot-weiß-rot ins Rennen geht.