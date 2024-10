Auto am Hahntennjoch nach Kollision 50 Meter abgestürzt: Drei Personen verletzt

Imst – Drei Verletzte forderte am Freitag nach 13 Uhr ein Pkw-Zusammenstoß am Hahntennjoch. Auf der kurvenreichen und engen Straßenverbindung zwischen Imst und dem Lechtal kam zu einer Kollision, ein Fahrzeug stürzte daraufhin rund 50 Meter ab. Laut ersten Meldungen gab es drei Verletzte, ein Mann musste mit dem Notarzthubschrauber Martin 2, die beiden anderen verletzten Personen mussten von der Rettung abtransportiert werden. Die Bergung des abgestürzten Fahrzeuges war am Nachmittag noch im Gange, der Verkehr wird wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigelotst.