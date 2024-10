Erste Stromtankstelle für E-Busse in Serfaus eröffnet

Die Tinext errichtet in Serfaus ihre erste E-Bus-Tankstelle im Oberland. Dort sind drei Elektrobusse für den VVT im Einsatz.

Serfaus – Aktuell sind es nur drei, in Zukunft rechnet man aber mit mehr. Seit Anfang Juni sind in Serfaus, Fiss, Ladis drei Elektrobusse von Postbus im Auftrag des VVT unterwegs. Der Energiehunger ist groß. Die Tiwag-Tochter Tinext hat in Serfaus nun die erste Ladeinfrastruktur für E-Busse im Tiroler Oberland realisiert.