Geländewagen stürzte in Kitzbühel über Böschung: 46-jähriger Fahrer hatte großes Glück

Zu einem Unfall mit glimpflichem Ende kam es Freitagfrüh in Kitzbühel. Ein Pickup rutschte rund 20 Meter eine Böschung runter. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt.

Kitzbühel – Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Österreicher mit einem Pickup-Fahrzeug in Kitzbühel im Bereich der „Seidl-Alm“ über ein mit Gras bewachsenes Gelände aufwärts, um bei einer Wetterstation Wartungsarbeiten durchzuführen. Dabei verlor das Fahrzeug vermutlich aufgrund des feuchten bzw. matschigen Untergrunds die Haftung und rutschte rückwärts. Dabei kam es zum Unglück.

Das e-Call System des Fahrzeuges setzte nach dem Aufprall umgehend die Rettungskette in Gang und stellte eine Verbindung zur Landesleitzentrale der Polizei her. Beide Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel war mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz. (TT.com)