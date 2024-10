Traditionelles vor dem Feiertag: Innsbruck feiert den Großen Zapfenstreich am Landhausplatz

Mit einem Festakt und der Aufführung des großen Zapfenstreichs wurde am Freitagabend der Nationalfeiertag eingeläutet. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle nutzte die Gelegenheit, um für Zusammenhalt zu plädieren.

Innsbruck – Am Vorabend des Nationalfeiertags und pünktlich zum zweiten Jahrestag der Tiroler Landesregierung fand am Freitag der traditionelle Große Österreichische Zapfenstreich am Landhausplatz in Innsbruck statt. Neben der Militärmusik Tirol war die Führungsunterstützungskompanie des Stabsbataillon 6 des Österreichischen Bundesheeres, die Musikkapelle Steeg, die Ehrenkompanie Steeg, sowie die Abordnungen des Schützenbataillons Lechtal, jener der Tiroler Traditionsverbände, der Offizierskurs des Bundes der Tiroler Schützenkompanien sowie die TKB-Abordnung anlässlich der Festsitzung 140 Jahre Tiroler Kameradschaftsbund ausgerückt.

Landeshauptmann Anton Mattle erinnerte in seiner Rede an die Bedeutung des Nationalfeiertags und das Zusammengehörigkeitsgefühl in Tirol.

Bilder vom Großen Zapfenstreich am Freitag

„Sich als Tiroler zu fühlen, bedeutet Identitätsbildung und Gemeinschaftsgefühl. Die Tirolerinnen und Tiroler sind fleißige, freiheitsliebende und selbstbewusste Leute. Unsere Stärke ist es, auch in schwierigen Zeiten das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. Der Nationalfeiertag ist Ausdruck von diesem Zusammenhalt und dem WIR-Gefühl in unserem Land. Wir müssen wieder die Stärken Tirols in den Vordergrund stellen und den Schulterschluss in der Gesellschaft erneuern“, so Mattle.

Knapp 400 Jahre alte Tradition