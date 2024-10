Genug an der Uhr gedreht: Über 60 EU-Abgeordnete fordern Ende der Zeitumstellung

Mit einem von über 60 MandatarInnen aus verschiedenen EU-Ländern an Kommisionspräsidentin Ursula von der Leyen unterzeichneten Brief wird das Thema Zeitumstellung in Brüssel wieder aufs Tableau gebracht. Für die aktuelle Ratspräsidentschaft hat das Thema aber keine große Relevanz.

Brüssel – Abgeordnete des Europäischen Parlaments fordern EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Brief auf, die Abschaffung der Zeitumstellung voranzubringen. Das derzeitige System sei veraltet, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Abschaffung der Zeitumstellung stehe auch im Einklang mit der Verpflichtung der EU zur Vereinfachung, Verringerung unnötiger Belastungen für die Bürger und Erleichterung des täglichen Lebens in der Union.