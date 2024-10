Drei Tote nach russischem Raketenangriff auf Dnipro

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Dnipro in der Zentralukraine sind am Freitagabend drei Menschen getötet und mindestens neun weitere verletzt worden. Das teilte der Gouverneur der Region Serhiy Lysak auf Telegram mit. Es seien Wohnhäuser und eine medizinische Einrichtung getroffen worden. Unter den Verletzten befänden sich ein achtjähriges Mädchen und ein Jugendlicher. Bei einem Drohnenangriff auf einen Wohnblock in Kiew wurde ein Mensch getötet.