Turbulente Mexiko-Trainings - Albon und Russell mit Unfall

Die ersten beiden freien Trainings für den Formel-1-Grand-Prix von Mexiko-Stadt sind von Unfällen geprägt gewesen. Alex Albon verlor am Freitag die Kontrolle über seinen Williams und krachte heftig in die Barrieren. Er hatte auch den Ferrari des designierten Haas-Stammfahrers Oliver Bearman derart berührt, dass auch für den Briten die Session vorbei war. In der zweiten Einheit verlor George Russell die Kontrolle über seinen Mercedes-Boliden. Beide blieben unverletzt.