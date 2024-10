Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag haben begonnen

Der Nationalfeiertag hat am Samstagvormittag wie jedes Jahr mit den traditionellen Kranzniederlegungen begonnen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die Bundesregierung gedachten am Äußeren Burgtor der toten Soldaten und Opfer des Widerstandes. Bei nebligem Herbstwetter startete zugleich das umfangreiche Feiertagsprogramm rund um den Heldenplatz.

Österreich feiert am Nationalfeiertag die "immerwährende Neutralität", die der Nationalrat am 26. Oktober 1955 beschlossen hat. Die offiziellen Feierlichkeiten begannen mit der Bundeshymne und dem Abschreiten der Ehrenkompanie der Garde durch Oberbefehlshaber Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Danach legten sie Kränze im Weiheraum beim Äußeren Burgtor nieder. Das Prozedere wiederholte sich wenig später mit der scheidenden türkis-grünen Bundesregierung mit Karl Nehammer (ÖVP) und Werner Kogler (Grüne) an der Spitze.