Offene Türen am Nationalfeiertag

Österreich feiert am Samstag den Nationalfeiertag. Wie jedes Jahr am 26. Oktober gibt es auch heuer zahlreiche Feierlichkeiten. Im Parlament empfangen rund ein Monat nach der Nationalratswahl die neuen Nationalratspräsidenten Besucherinnen und Besucher, und auch Präsidentschaftskanzlei und Bundeskanzleramt öffnen ihre Tore für die Öffentlichkeit. Am Heldenplatz präsentiert sich das Bundesheer mit einer Leistungsschau.

Die offiziellen Feierlichkeiten beginnen in der Früh mit Kranzniederlegungen durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die scheidende türkis-grüne Bundesregierung am Äußeren Burgtor am Heldenplatz. Um 11 Uhr startet die Angelobung für rund 1.100 Rekruten und etwa 25 Rekrutinnen am Heldenplatz. Rundherum kann man Fahrzeuge und Waffen des Bundesheers erkunden, neu zu sehen sind etwa der Hubschrauber "Lion" und das Flugabwehrsystem "Skyranger". Am Minoritenplatz präsentiert sich die Polizei, am Rathausplatz findet das Sicherheitsfest der Stadt Wien statt, wo man Feuerwehr, Rettung, Naturfreunde oder Wiener Wasser besser kennenlernen kann.