Nach Sprengung von Hisbollah-Waffen: Erdbebenwarnung in Israel

Eine mächtige Explosion verursachte laut Medien Warnmitteilungen des israelischen Zivilschutzes. Was es damit auf sich hat.

Tel Aviv – Die kontrollierte Sprengung eines unterirdischen Munitionslagers der Hisbollah-Miliz durch israelische Truppen im Süden des Libanon hat nach Medienberichten am Samstag eine Erdbebenwarnung in weiten Teilen des israelischen Nordens ausgelöst. Das geologische Institut in Israel bestätigte nach einem Bericht der Nachrichtenseite ynet, die mächtige Explosion habe fehlerhafte Warnmitteilungen des israelischen Zivilschutzes verursacht.