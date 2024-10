Neues Präsidium des Nationalrats öffnet am Feiertag die Türen

Im Hohen Haus werden am diesjährigen Nationalfeiertag an die 10.000 BesucherInnen erwartet. Auch die Präsidentschaftskanzlei ist offen für Interessierte.

Wien – Das neu gewählte Nationalratspräsidium durfte sich am Nationalfeiertag bereits in Kernaufgaben üben: Beim Tag der Offenen Tür des Parlaments wurden Hände geschüttelt und mit Besucherinnen und Besuchern geplaudert. An die 10.000 Gäste werden am Samstag erwartet. Zum ersten Mal trat dabei der Freiheitliche Walter Rosenkranz als Hausherr auf. In der Hofburg öffnete Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Tore für Gäste.