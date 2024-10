Israelischer Vergeltungsschlag gegen den Iran: Was bereits bekannt ist und was nicht

Die israelische Armee griff nach eigenen Angaben Produktionsstätten von Raketen an. Zudem habe sie iranische Stellungen von Flugabwehrraketen und weitere iranische Luftverteidigungskapazitäten attackiert, „die dazu gedacht waren, Israels Luftraumfreiheit im Iran einzuschränken“, hieß es in einer Erklärung der israelischen Streitkräfte.

Der Iran bestätigte Angriffe auf militärische Ziele im Umkreis der Hauptstadt Teheran und in zwei an den Irak grenzenden Provinzen. Die ersten Detonationen waren gegen 02.15 Uhr (00.45 MESZ) zu hören gewesen. Vom Zentrum Teherans aus waren in der Nacht leuchtende Streifen am Himmel zu sehen gewesen.